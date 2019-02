Politie Amsterdam, Boedapest en Belgrado zoeken dezelfde moordenaar

De man die in juli vorig jaar in een Amsterdams restaurant een bezoeker doodschoot, wordt ook verdacht van een moord in Boedapest, in september, en een moord in Belgrado, vorige maand. Dat heeft de politie bekendgemaakt in Opsporing Verzocht.

De 38-jarige Caba D. is volgens de politie een huurmoordenaar met de Hongaarse en de Servische nationaliteit. De politie denkt dat hij omstreeks 8 juli in Nederland aankwam en drie weken later de moord in het Italiaanse restaurant in Amsterdam-Zuid pleegde.

De als verdwaalde toerist verklede D. liep het restaurant in de Beethovenstraat binnen en schoot zijn slachtoffer door zijn hoofd. Deze 62-jarige man was een bekende van de politie. Op beelden van camera's in de buurt is het gezicht van D. duidelijk zichtbaar.

Koelbloedig

D. was in de zomer van vorig jaar nog maar kort op vrije voeten. Hij zat tot 2017 een straf uit voor een moord in Servië in 2004. Bij de moorden in Boedapest en Belgrado ging hij net zo koelbloedig te werk als in Amsterdam, zegt de politie. Ook in deze steden deed hij geen enkele moeite om buiten het oog van de camera te blijven.

Het vermoeden is dat D., die gebruikmaakt van een valse identiteit, niet meer in Nederland is. Voor de tip die leidt tot zijn aanhouding is 20.000 euro beschikbaar.