Krant ontkent afluisteren besloten raadsvergadering Kerkrade

De Limburger ontkent dat een journalist stiekem een besloten raadsvergadering over de burgermeestersbenoeming in Kerkrade heeft afgeluisterd. De gemeente heeft daar aangifte van gedaan.

De krant publiceerde donderdag het nieuws dat burgemeester Krewinkel van Heerlen was afgewezen als kandidaat voor de vacature in Kerkrade. Een journalist kwam daarachter doordat de besloten stemming ook buiten de raadszaal te horen was via de geluidsinstallatie.

De sollicitatie van Krewinkel is opmerkelijk, omdat hij eind deze maand na een ziekteverlof van ruim een jaar juist weer aan het werk zou gaan in Heerlen. Nadat het nieuws over zijn sollicitatie was uitgelekt, besloot hij af te treden.

'Afgeluisterd'

De gemeente Kerkrade reageerde verbolgen op het lek. 1Limburg schrijft dat volgens de gemeente op beveiligingsbeelden is te zien dat de journalist zich schuilhoudt achter een pilaar om vervolgens de raadszaal af te kunnen luisteren.

Gouverneur Theo Bovens zegt daarover dat de Limburger-journalist "onder valse voorwendselen" is achtergebleven. "Natuurlijk mogen journalisten vragen naar geheimpjes, dat is het vak. Maar als je willens en wetens niet kenbaar maakt dat je er bent en je legt je oor te luisteren aan de deur, dan is dat van een andere orde."

De hoofdredactie van De Limburger spreekt dat verhaal met klem tegen in een verklaring. De journalist was juist verbaasd dat hij het overleg woordelijk kon volgen. "Na een minuut of tien is de verslaggever vertrokken om ruggespraak met zijn chef en de hoofdredactie te houden."

Wederhoor

Volgens de krant is er die avond uit zorgvuldigheid niets gepubliceerd, maar werd er na juridisch overleg de volgende dag wel een verhaal gemaakt. "We realiseerden ons terdege dat een publicatie grote impact zou hebben op de heer Krewinkel, en beseffen dat dit een persoonlijk drama is", schrijft de krant, maar het maatschappelijk belang woog zwaarder.

Hoofdredacteur Bjorn Oostra laakt Bovens, omdat die zijn uitspraken deed zonder de camerabeelden te hebben gezien en geen wederhoor toepaste. Bovens vindt dat het nu aan de rechter is: "Laat het maar zijn juridische weg gaan".

Geschikt

Op de onverwachte sollicitatie van Krewinkel wilde Bovens niet in detail ingaan. Hoewel dit geval anders is vanwege het ziekteverlof van Krewinkel onderstreept Bovens dat burgemeesters vaker van standplaats wisselen.

"De kandidaat beslist zelf. Over gesprekken die ik met kandidaten voer, doe ik geen mededelingen, dat mag ook niet", legde hij uit. "Ik constateer alleen dat ik een kandidaat die geschikt is voor Kerkrade heb voorgesteld aan de vertrouwenscommissie."

Kerkrade koos uiteindelijk voor Petra Dassen, de huidige burgemeester van Beesel.