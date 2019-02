Burgemeester Heerlen stapt op na commotie om 'stiekeme sollicitatie'

Burgemeester Ralf Krewinkel van Heerlen dient zijn ontslag in. Aanleiding is de ophef die is ontstaan nadat bekend is geworden dat hij tijdens zijn ziekteverlof solliciteerde naar het burgemeesterschap van Kerkrade.

De PvdA'er Krewinkel is nu een jaar met ziekteverlof. Hij legde vorig jaar februari tijdelijk zijn ambt neer, nadat zijn zoontje ernstig ziek was geworden. Oud-SP-leider Emile Roemer werd aangesteld als zijn vervanger.

Eerder vandaag maakte de provincie Limburg bekend dat Krewinkel op 1 april terugkeert in Heerlen, maar in de loop van de dag ontstond politieke commotie toen via dagblad De Limburger bekend werd dat hij tevergeefs had gesolliciteerd naar de post in Kerkrade.

Dat nieuws kwam per toeval naar buiten, schrijft 1Limburg. De geheime stemming in Kerkrade - waarbij Krewinkel het aflegde tegen Petra Dassen - was via een geluidsinstallatie ook te horen in ruimtes buiten de raadszaal.

'Kon niet anders'

"Het beeld dat is ontstaan dat ik stiekem solliciteerde is voor mij onverteerbaar", schrijft Krewinkel op zijn Facebook-pagina. "Een sollicitatieprocedure is geheim en dat maakte het voor mij onmogelijk om de situatie te bespreken." Hij zegt niet te weten hoe hij het anders had kunnen doen.

In zijn verklaring benadrukt hij ook dat hij zich aan de ziekteregeling heeft gehouden. "Van meet af aan was duidelijk dat de functie van burgemeester in Kerkrade pas in zou gaan medio juni. Met betrekking tot mijn reïntegratie in Heerlen was duidelijk dat dit medio maart/april zou plaatsvinden."