Aanval in Mogadishu na een dag neergeslagen, ruim twintig doden

Bijna een dag na het begin van een aanval door extremistische strijders zegt de Somalische politie dat alle betrokken militanten zijn gedood. Er zijn zeker 24 mensen om het leven gekomen bij de reeks aanslagen en vuurgevechten in het centrum van de hoofdstad Mogadishu. Verwacht wordt dat het dodental verder zal oplopen.

Gisteravond brachten zelfmoordterroristen autobommen tot ontploffing in de buurt van een hotel dat door leden van de regering wordt gebruikt. Ook bij de woning van een rechter ging een bom af. Daarna openden zeker vier mannen het vuur op nabijgelegen winkels en auto's en verschansten ze zich urenlang in gebouwen bij het hotel in de buurt.

De veiligheidsdiensten hebben volgens de Somalische premier ruim 35 gijzelaars gered uit de handen van de terroristen. Een ziekenhuis in de buurt meldt dat het 55 gewonden heeft behandeld. Een groot deel verkeert in kritieke toestand. Onder de 24 doden zijn twee militairen.

Luchtaanvallen

De verantwoordelijkheid voor de aanval is opgeÃĢist door terreurgroep al-Shabaab. Die beweging voert al jaren strijd met de Somalische regering en pleegt geregeld aanslagen in Mogadishu. De aanval van gisteravond was een van de zwaarste in tijden. Bij een vergelijkbaar offensief op een hotel in buurland Kenia vielen in januari 21 doden.

De afgelopen dagen hebben de Verenigde Staten luchtaanvallen uitgevoerd op doelen van de aan al-Qaida gelieerde Somalische terreurgroep.