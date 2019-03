Doden bij bomexplosie in Somalische hoofdstad Mogadishu

Bij een bomexplosie in de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn zeker elf doden gevallen, het Duitse persbureau DPA spreek zelfs van 25 doden. De terreurorganisatie al-Shabaab heeft de aanslag opgeëist.

De explosie zou zijn veroorzaakt door een zelfmoordterrorist die een autobom zou hebben laten ontploffen in een vrachtwagen. De aanslag gebeurde in de buurt van een hotel dat door leden van de regering gebruikt wordt, maar volgens een woordvoerder van de politie was een rechter die in de buurt woont het doelwit van de aanslag.

Bewakers bij zijn huis zouden aanvallers hebben verjaagd. Een deel van de gevel van het huis zou door de explosie zijn beschadigd. Al-Shabaab spreekt deze lezing tegen en zegt dat niet de rechter het doelwit was, maar het hotel daar vlakbij.

Dat hotel, het Maka Almukarramah, is vaker doelwit van een aanslag geweest. In 2015 vielen daar bij een aanval 18 doden.