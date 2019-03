Opnieuw straatprotest in Algerije tegen president Bouteflika

In Algerije zijn opnieuw tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen president Bouteflika. Ze protesteren tegen zijn besluit om zich voor de vijfde keer kandidaat te stellen voor het presidentschap. De verkiezingen zijn op 18 april.

De 81-jarige Bouteflika regeert het land sinds 1999. In 2013 kreeg hij een beroerte. Sindsdien zit hij in een rolstoel en is hij nog maar zelden in het openbaar verschenen.

Een week geleden werd voor het eerst tegen hem betoogd. Dat was twintig jaar niet voorgekomen, omdat demonstreren in de hoofdstad Algiers verboden is onder het strenge bewind van Bouteflika.

Helikopters en traangas

Ook het verslag doen van protesten wordt bemoeilijkt. Gisteren was er een betoging van Algerijnse journalisten, die vinden dat ze worden belemmerd in hun werk.

Politiehelikopters cirkelden vanmiddag boven de hoofdstad toen zich na het vrijdagmiddaggebed betogers begonnen te verzamelen buiten moskeeën. Af en toe werden traangasgranaten afgevuurd op groepjes demonstranten. Dat kon niet verhinderen dat later duizenden mensen meeliepen in een protestmars door Algiers.

Ook in steden als Oran, Constantine en Sétif gingen mensen de straat op.

Corruptie

Vooral jongere Algerijnen willen van Bouteflika af. Ze betwijfelen of hij nog wel in staat is het land te regeren. Ook is er veel onvrede over corruptie en over economische problemen door het teruglopen van de olie- en gasinkomsten.