Het gevaar van Hamza bin Laden: 'Hij roept met het aura van Osama op tot acties'

Maximaal een miljoen dollar: dat bedrag kan verdiend worden met informatie die leidt naar Hamza bin Laden, de zoon van terrorist Osama bin Laden. Hamza wordt door de Amerikanen gezien als de nieuwe leider van terreurbeweging al-Qaida en heeft volgens de VS opgeroepen tot aanslagen. Maar wie Hamza precies is, is een mysterie.

Hij is vermoedelijk geboren in 1989 en was een van de favoriete zoons van de in 2011 gedode Osama bin Laden. En waar een deel van de familie van Bin Laden inmiddels openbaar afstand heeft genomen van zijn ideologie en gedachtegoed, is dat niet van Hamza te zeggen. Hij riep meerdere keren op tot een heilige oorlog tegen het Westen en werd om die reden in 2017 op de terroristenlijst van de VS gezet.

Uit brieven die de Amerikanen vonden op de schuilplek van Osama bin Laden, is op te maken dat Hamza zijn favoriete zoon was en dat hij de opvolger van Osama moest worden. Jarenlang zat Hamza in huisarrest in Iran, waar een deel van de Bin Ladens naartoe waren gevlucht na de Amerikaanse aanval op Afghanistan. Vermoedelijk werd hij in 2010 vrijgelaten. Of hij zijn vader daarna nog heeft gezien, is niet bekend.

Aura

Dat de VS nu een forse beloning uitlooft voor informatie die naar Bin Laden leidt, verbaast Midden-Oostendeskundige Bertus Hendriks van Instituut Clingendael niet.

"Hij heeft zich op internet gemeld met bedreigingen om zijn vader te wreken", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal. "Dat betekent dat hij nog actief is. En dat is nu belangrijk, omdat er de laatste jaren alleen maar gesproken is over IS als terreurbeweging. Nu heeft IS zijn territoriale basis grotendeels verloren. Die hebben alleen nog een gebied in het Syrische Idlib, als laatste bastion van verzet tegen Assad. Maar van al-Qaida is nog wel degelijk activiteit. En als de zoon van Osama met het aura van zijn vader oproept tot acties, dan moet je dat heel serieus nemen."

Volgens de Nederlandse inlichtingendienst AIVD heeft Hamza ook het 'voordeel' dat hij IS niet expliciet heeft bekritiseerd. "De jonge Bin Laden kan mogelijk fungeren als bruggenbouwer en gedesillusioneerde IS-leden en strijders bewegen zich (opnieuw) bij Al Qaida aan te sluiten", staat in een analyse van de dienst over al-Qaida.