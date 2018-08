'Moeder weigert nog steeds Osama de schuld te geven'

Voordat Osama bin Laden ging studeren, was hij volgens zijn moeder Alia Ghanem een brave jongen. "Ik had nooit gedacht dat hij een jihadist zou kunnen worden", zegt ze in een interview met The Guardian.

Het is het voor het eerst in jaren dat Ghanem een interview geeft over haar beruchte zoon.

Op de universiteit leerde de jonge Bin Laden een groep extremisten kennen. Daarna werd hij volgens haar een totaal ander persoon. "Ze hebben hem vrijwel gehersenspoeld. Ik zei altijd dat hij van ze weg moest blijven. Maar Osama gaf nooit toe wat hij aan het doen was, omdat hij zo veel van me hield."

'Ze blijft zijn schuld ontkennen'

Zodra Ghanem, die in de zeventig is, de kamer verlaat om even te rusten, neemt Bin Ladens halfbroer Ahmad het woord. "Het is zeventien jaar geleden (sinds de aanslagen van 11 september) en ze blijft Osama's schuld ontkennen. Ze hield van hem en weigert hem verantwoordelijk te houden. In plaats daarvan geeft ze de mensen om hem heen de schuld."

Bin Ladens familie is een van meest invloedrijke van Saudi-Arabië. Ghanem kreeg toestemming voor het interview van kroonprins Mohammad bin Salman, de jonge leider van het land. De Saudische overheid probeert met het interview te laten zien dat de oprichter van al-Qaida een verstoteling is.

Vijftien van de negentien vliegtuigkapers op 11 september waren Saudiërs. Critici beweren dat Bin Laden lange tijd is gesteund door de Saudische overheid.

De zoon die uit is op wraak

Volgens een Britse inlichtingenofficier had Bin Laden bewust Saudiërs uitgekozen om de aanslagen uit de voeren. "Hij was ervan overtuigd dat hij het Westen zich tegen zijn geboorteland zou laten keren", zegt de anonieme bron tegen The Guardian. Dat plan is uiteindelijk niet geslaagd; Saudi-Arabië is nog altijd een belangrijke bondgenoot van de VS.

Ook de oudste zoon van de in 2011 gedode terroristenleider komt ter sprake. De 29-jarige Hamza heeft naar verluidt een leidinggevende rol bij al-Qaida in Afghanistan. "Ik wil mijn vader wreken", zei Hamza volgens zijn halfoom. "Als hij hier nu voor me stond zou ik tegen hem zeggen: stap niet in de voetsporen van je vader. Je betreedt verschrikkelijke delen van je ziel."