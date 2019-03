Elektrische fietsen nu het populairst in de winkel

Voor het eerst zijn er meer nieuwe elektrische fietsen gekocht dan normale stadsfietsen. De verkoop van e-bikes steeg in 2018 met meer dan 40 procent. De relatief dure elektrische fietsen stuwen de omzet van de fietsbranche. Vorig jaar werd er een recordomzet van 1,22 miljard geboekt, melden de Bovag en RAI Vereniging.

De fietsverkoop profiteerde vorig jaar van goed draaiende economie en de lange warme zomer. Het is voor het eerst in vier jaar dat het aantal verkochte fietsen weer boven het miljoen uitkomt. De gemiddelde verkoopprijs van een nieuwe fiets lag in 2017 op 734 euro, dankzij de duurdere elektrische fiets steeg dat naar 1207 euro.

De populariteit van de e-bike gaat ten koste van de citybike, de stadsfiets. Die is niet langer de meest verkochte fietssoort. Het aandeel verkochte citybikes daalde van 42 naar 34 procent. Van alle nieuwe fietsen heeft 40 procent inmiddels een elektromotor.

Nederland is een fietsland, het enige land ter wereld met meer fietsen dan inwoners. Naar schatting zijn er 23,8 miljoen fietsen wat neerkomt op gemiddeld 1,3 fiets per inwoner. Er rijden inmiddels 2,3 miljoen elektrische fietsen rond. Jaarlijks leggen we zo'n 15,5 miljard kilometer af.