Duitsland onderzoekt 'Hitler-pensioen' van Nederlandse Waffen-SS'ers

Duitsland onderzoekt of uitkeringen aan Nederlandse Waffen-SS'ers of oud-leden van de Wehrmacht ingetrokken moeten worden. Uitkeringsinstantie Landschaftsverband Rheinland (LVR) heeft dat laten weten aan televisieprogramma EenVandaag.

"Wij hebben de berichtgeving in de Nederlandse pers als aanleiding genomen om deze uitkeringen aan Nederlanders opnieuw te onderzoeken en te wegen", zegt een woordvoerder van de LVR. Deze Duitse overheidsorganisatie is verantwoordelijk voor de betalingen aan de ex-militairen.

'Hitler-pensioen'

Vorige week werd bekend dat zeker 34 hoogbejaarde Nederlanders een 'Hitler-pensioen' krijgen, een onbelaste uitkering uit Duitsland vanwege hun dienstjaren bij de Waffen-SS of de Wehrmacht. Mogelijk zitten daar ook oorlogsmisdadigers tussen.

Het pensioen wordt sinds 1950 uitgekeerd. In 1998 nam Duitsland een wet aan die het mogelijk maakt om de uitkering in te trekken van militairen die oorlogsmisdaden hebben begaan. "Daarvoor moet worden bewezen dat de betreffende persoon een misdaad heeft begaan tegen de menselijkheid of de rechtsstaat", zegt de LVR-woordvoerder.

Duitsland heeft dat tot nu toe in 98 gevallen gedaan.

Invaliditeitsuitkering

De LVR zegt dat de gemiddelde hoogte van de maandelijkse uitkering aan Nederlanders 330 euro is. De instantie benadrukt dat het gaat om een invaliditeitsuitkering. Alleen mensen die gewond zijn geraakt in Duitse dienst kunnen aanspraak maken op dit bedrag.

Van de 34 mensen in Nederland die nog altijd deze invaliditeitsuitkering ontvangen, hebben er elf alleen de Nederlandse nationaliteit. De rest heeft ook de Duitse nationaliteit.