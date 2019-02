Tientallen oud-SS'ers in Nederland krijgen uitkering vanuit Duitsland

Nog steeds krijgen enkele tientallen Nederlandse oud-SS'ers een uitkering vanuit Duitsland. Navraag bij de Duitse autoriteiten leert dat zeker 34 hoogbejaarde Nederlanders en hun nabestaanden een toelage krijgen. Onder de voormalig SS'ers zijn mogelijk ook oorlogsmisdadigers, zegt historicus Cees Kleijn.

De Nederlanders krijgen sinds de jaren 50 een uitkering vanuit Duitsland, omdat ze invalide zijn geraakt tijdens de Tweede Wereldoorlog. De bedragen worden uitgekeerd door de deelstaten en variƫren van enkele honderden euro's tot ongeveer 1300 euro per maand. De uitkering voor mensen die tijdens de oorlog dwangarbeid deden in Duitsland, ligt veel lager.

Het Landschaftsverband Rheinland (LVR) is de instantie die de uitkeringen overmaakt naar Nederland. Het LVR wil alleen kwijt dat nog 34 oorlogsslachtoffers geld van de Duitse overheid krijgen, onder wie veertien weduwen en weduwnaars. Volgens EenVandaag is dat omdat ze gewond zijn geraakt in dienst van de Waffen-SS.

'Dubbelrol Duitsland'

Historicus Kleijn sluit niet uit dat onder de ontvangers ook oorlogsmisdadigers zijn. Zo is bekend dat Nederlanders aan het Oostfront op grote schaal betrokken waren bij oorlogsmisdaden. Duitsland zegt dat de uitkering wordt stopgezet als is bewezen dat de ontvangers zulke misdaden hebben begaan. In de praktijk gebeurt dit vrijwel nooit, blijkt uit cijfers uit 2016.

"De Duitse autoriteiten spelen wat dit betreft een beetje een dubbelrol", vertelt historicus Kleijn. "Ze zeggen dat ze oud-SS'ers uitkeringen weigeren, maar willen geen namen en rugnummers geven."

Hij spoorde de afgelopen jaren driehonderd oud-SS'ers op en sprak met ongeveer de helft van hen. Een deel van hen kreeg een maandelijkse toelage vanuit Duitsland. Als zij zo'n uitkering wilden ontvangen, moesten zij dat zelf aanvragen en voor een fysieke keuring naar de Duitse stad Aken reizen. Kleijn: "SS'ers die gewond waren geraakt, maar daar geen blijvend letsel aan hadden overgehouden, werden afgewezen."