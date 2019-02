Waarom Belgische nazi's nu nog steeds een pensioen van Hitler krijgen

Belgische collaborateurs en oud-leden van de Waffen-SS ontvangen nog steeds pensioenen uit Duitsland. Het gaat om 27 hoogbejaarde Belgen of hun weduwen die geld ontvangen. De collaborateurs ontvingen de pensioenen via een decreet van Hitler zelf en dat besluit is nooit teruggedraaid. Belgische politici willen dat anders. Vandaag wordt gestemd over een voorstel om verder onderzoek te doen naar deze praktijken.

Na de oorlog werden Belgische collaborateurs gestraft. De tijd dat ze in de gevangenis hebben gezeten, werd ook meegerekend als arbeidsduur. Hoe langer je in de gevangenis zat, hoe hoger het pensioen. Dat kon oplopen tot wel 1250 euro per maand, ontdekte onderzoeker Alvin de Coninck.

Schuldig en onschuldig

De namen van de ontvangers zijn bekend bij de Duitse ambassade in Brussel, maar vanwege strenge Duitse privacywetgeving worden die niet medegedeeld aan de Belgische regering. "Ik hecht heel veel waarde aan privacy hoor", zegt Dirk van der Maelen van de partij sp.a. "Maar er zijn momenten dat morele overwegingen zwaarder moeten wegen." Van der Maelen zit de commissie voor die over het voorstel stemt.

"Omdat het gevoelig is, zou er een wetenschappelijk comité moeten komen waar Belgen en Duitsers in zitten om de zaken zo objectief mogelijk te presenteren aan de regeringen." Dat is ook wat onderzoeker De Coninck hoopt: "De bedoeling is dat de mist verdwijnt uit dit dossier en dat men open kaart speelt."