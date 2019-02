Warmste 27 februari ooit, vierde warmterecord van dit jaar

De afgelopen dagen werden er al meerdere warmterecords aaneengeregen en ook vandaag is het raak. Om 13.00 uur werd in De Bilt een temperatuur van 16,8 graden gemeten. Daarmee is het officieel de warmste 27 februari sinds het begin van de meting in 1901. Het vorige record dateert uit 2003, toen er 16,3 graden werd gemeten.

Vandaag is alweer het vierde datumrecord van dit jaar gevestigd. Ook 16, 25 en 26 februari zijn de boeken ingegaan als recordhouder op die datum. Vorig jaar werden er in De Bilt veertien datumrecords gebroken.

Op veel plekken in het land wordt volop genoten van de zon, blijkt ook uit de foto's die we kregen opgestuurd: