VN haalt 2,3 miljard euro op voor Jemen, maar vredesakkoord verder uit zicht

Bij een VN-donorconferentie in Genève is zo'n 2,3 miljard euro opgehaald voor humanitaire hulp in Jemen. Tegelijkertijd is een vredesakkoord in het land verder uit zicht geraakt, nu de strijdende partijen zich nog altijd niet hebben teruggetrokken uit de belangrijke havenstad Hodeida.

De Jemenitische regering en de Houthi-rebellen kwamen in december een wapenstilstand overeen over die havenstad en de gelijknamige provincie. Vorige week werd tevens een akkoord bereikt over de eerste fase van terugtrekking. Hierdoor leek de weg vrij voor noodhulp voor de bevolking. Ook werden afspraken gemaakt over terugtrekking van rebellen uit twee kleinere havensteden, in ruil voor de aftocht van het regeringsleger uit de buitenwijken van Hodeida.

Hodeida is een cruciale stad voor de Jemenitische bevolking. Miljoenen mensen die dreigen om te komen door uithongering, zijn afhankelijk van voedsel dat via de havenstad het land binnenkomt.