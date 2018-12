Strijdende partijen Jemen spreken bestand voor havenstad Hodeida af

De strijdende partijen in Jemen zijn een wapenstilstand overeengekomen voor de havenstad Hodeida aan de Rode Zee en de rest van de provincie Hodeida. Dat biedt hulporganisaties de mogelijkheid om eindelijk humanitaire hulp het land binnen te brengen en te verspreiden onder de zwaar getroffen bevolking.

VN-secretaris-generaal Guterres maakte het onderhandelingsresultaat bekend. Hij is vandaag in Stockholm waar delegaties van de Jemenitische regering en de Houthi-rebellen een week lang hebben gesproken over de beƫindiging van de vier jaar durende oorlog. Afgesproken is dat beide zijden hun strijders terugtrekken uit de stad, die daarna door neutrale ordetroepen zal worden bewaakt.

Door Houthi's ingenomen

De door Iran gesteunde Houthi-rebellen oefenen nu nog de macht uit over Hodeida. Troepen van de door Saudi-Arabiƫ gesteunde regering proberen de rebellen al sinds de zomer te verjagen. Het was tot dusver onmogelijk om hulptransporten via de haven naar de rest van het land te brengen, terwijl hongersnood miljoenen Jemenieten bedreigt.

Guterres dankte de Jemenitische delegaties op de slotdag van de onderhandelingen voor "deze belangrijke stap" en "werkelijke vooruitgang". Tot dusver was het enige wapenfeit van de overlegronde in Stockholm dat de strijdende partijen de uitruil van 15.000 gevangenen waren overeengekomen.

In januari vindt een nieuwe overlegronde plaats, waarbij de politieke toekomst van Jemen op tafel ligt.