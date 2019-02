Drukbezochte zitting ongeluk Anna Paulowna stilgelegd na wrakingsverzoek

In Alkmaar is onder grote belangstelling de rechtszaak begonnen tegen de eigenaar van de auto die vorig jaar in Anna Paulowna tegen een lantaarnpaal reed en over de kop sloeg. Bij dat ongeluk kwamen drie tieners uit het Noord-Hollandse dorp om het leven. De verdachte, de 20-jarige Siem B., en een meisje van 17 dat ook in de auto zat, raakten zwaargewond. Volgens het Openbaar Ministerie was B. de bestuurder en reed hij roekeloos en onder invloed.

De zaak is na ruim twee uur stilgelegd. Volgens B.'s advocaat zijn er "zwaarwegende aanwijzingen" dat de rechtbank vooringenomen is. Hij heeft daarom een wrakingsverzoek ingediend tegen de rechters. Een speciale wrakingskamer moet nu kijken of de rechters in de zaak verder kunnen of moeten worden vervangen.

Verdenking

Volgens het OM reed B. voor het ongeluk veel te hard en had hij gedronken en drugs gebruikt. Alle slachtoffers werden bij de crash uit de auto geslingerd.

B. kan zich naar eigen zeggen niets herinneren van het ongeluk. Zijn advocaat betoogde dat niet vaststaat dat B. achter het stuur zat. Hij vroeg de rechter om meer onderzoek, onder meer van haren die op de voorruit waren gevonden. De rechter wees dat af. Daarna trokken B. en zijn advocaat zich terug en kwamen ze met hun wrakingsverzoek.