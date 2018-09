Café-eigenaar ving mensen op na dodelijk ongeluk Anna Paulowna

Hij kende de dodelijke slachtoffers niet persoonlijk, maar uitbater Pieter Boontjes van sportcafé Veerburg in Anna Paulowna is zwaar aangeslagen door het ongeluk waarbij drie tieners uit het dorp om het leven kwamen.

Het ongeluk gebeurde pal voor de deur van de sporthal, die afgelopen vrijdag - rond middernacht - al was gesloten. "Ik ben door de politie uit mijn bed gebeld met de vraag of ik de zaak wilde opendoen om slachtoffers, betrokkenen en hulpverleners op te vangen, omdat er een zwaar ongeval was gebeurd", vertelt Boontjes aan NH Nieuws.

Hij sprong in een politieauto en werd in allerijl naar de sporthal gereden. Zodra hij aankwam en het autowrak en de slachtoffers zag, werd hem de ernst van het ongeluk duidelijk. "Iedereen was in shock." Hij opende de deuren van de sporthal, zette een pot koffie en ving zoveel mogelijk mensen op. "Vooral voor familie en omstanders is het vreselijk."

Als beheerder van de sporthal is Boontjes een bekend gezicht in het dorp. Toch kende hij de slachtoffers niet persoonlijk. "Misschien dat ik ze van gezicht kende, maar ik ben slecht met namen." Hij benadrukt dat het ongeluk veel dorpelingen direct of indirect raakt. "Het heeft op iedereen een enorme impact, want de jongens zaten ook in het verenigingsleven, denk ik zo."