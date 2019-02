Indiase gevechtsvliegtuigen gooien bommen af boven Pakistan

De spanning tussen de aartsvijanden is opgelopen na een zelfmoordaanslag waarbij eerder deze maand in de gedeelde regio Kashmir veertig Indiase militairen om het leven kwamen. De vanuit Pakistan opererende terreurgroep JeM eiste de verantwoordelijkheid op.

"De afgelopen dagen waren er al berichten over troepenbewegingen richting het grensgebied", zegt correspondent Aletta André. "Ook zijn er al honderden mensen gearresteerd. En er is een uitgaansverbod in het gebied."

Brein

Het voornaamste doel van JeM is om heel Kashmir bij Pakistan te laten aansluiten. India houdt Pakistan verantwoordelijk voor de aanslag, maar Pakistan ontkent.

"De zelfmoordenaar was een lokale jongen en ook de bommen zouden in India zijn gemaakt", vertelt André. "Maar JeM strijdt voor aansluiting bij Pakistan en de groep heeft daar ook zijn basis." Vorige week doodde India naar eigen zeggen al het Pakistaanse brein achter de aanslag.

Sinds de onafhankelijkheid van India en Pakistan in 1947 hebben beide landen een deel van Kashmir in handen. India en Pakistan hebben twee keer oorlog gevoerd over de regio, de laatste keer in 1965.