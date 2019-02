India doodt brein achter aanslag Kashmir

India zegt dat het twee Pakistani heeft gedood die het brein zouden zijn achter de bomaanslag in Kashmir van vorige week. Bij de aanslag op een militair konvooi kwamen zeker 40 mensen om het leven.

Donderdag blies een zelfmoordterrorist zijn auto op tussen bussen met Indiase militairen in het Indiase gedeelte van Kashmir. De militante groep Jaish-e-Mohammed (JeM) heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist.

India houdt aartsvijand Pakistan verantwoordelijk voor de aanslag, maar Pakistan ontkent. Volgens correspondent Aletta André is het begrijpelijk dat India naar Pakistan wijst, maar zijn er geen harde bewijzen. "JeM heeft de basis in het Pakistaanse gedeelte van Kashmir. Het voornaamste doel van de organisatie is om heel Kashmir bij Pakistan te laten aansluiten. Er is echter geen bewijs dat de dader in Pakistan is geweest of dat de explosieven er vandaan komen."

Wraak

De afgelopen dagen werden er al twintig leden van JeM opgepakt. Vanochtend werden twee leden van JeM gedood tijdens een gevecht met Indiase veiligheidstroepen. De twee zijn volgens India het brein achter de aanslag van donderdag. Bij het gevecht van vanochtend kwamen ook vier militairen en een burger om het leven.

De spanning tussen India en Pakistan is na de aanslag verder opgelopen. Dit weekend waren er in India demonstraties waarin de betogers eisten dat de Indiase regering wraak neemt. Volgens Aletta André wil de Indiase regering Pakistan economisch isoleren. Ze betwijfelt of dit gaat lukken. "Vooral China investeert momenteel in Pakistan. De Chinezen hebben niet aangegeven dat ze hiermee willen stoppen."

Grote druk

Binnenkort zijn er verkiezingen in India en premier Modi staat onder grote druk om hard op te treden tegen Pakistan. "Mensen willen een sterke reactie zien, maar het is de vraag wat er militair gedaan kan worden. In het grensgebied ligt veel sneeuw. Twee jaar geleden hebben ze na een aanslag wel een klein groepje militairen de grens over gestuurd voor een paar gerichte acties tegen Pakistaanse doelen. Misschien dat ze zoiets weer doen", zegt André.

Sinds de onafhankelijkheid van India en Pakistan in 1947 hebben beide landen een deel van Kashmir in handen. India en Pakistan hebben twee keer oorlog gevoerd over de regio, de laatste keer in 1965.