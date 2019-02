'Tienduizenden flessen wodka van Kim Jong-un onderschept in Rotterdam'

In de haven van Rotterdam zijn minimaal 90.000 flessen wodka onderschept die mogelijk bedoeld waren voor de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en zijn legerleiding. Het AD schrijft dat de douane begin vorige week alarm sloeg over de container uit Hamburg.

De container met Russische wodka zou in een schip van de Chinese rederij Cosco Shipping zijn verstopt, onder de romp van een vliegtuig. Uit de papieren zou zijn gebleken dat de container was bedoeld voor een Chinees bedrijf, maar de douane zou het vermoeden hebben gehad dat de wodka naar Noord-Korea onderweg was. Het is verboden alcohol te exporteren naar Noord-Korea.

De krant heeft een reconstructie gemaakt, waaruit blijkt dat de drank vrijdag in beslag is genomen, in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. "De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft Noord-Korea duidelijke sancties opgelegd, en het is belangrijk om die dan ook te handhaven", citeert het AD minister Kaag van Buitenlandse Handel.

Ze zegt tegen de krant dat ze blij is met de actie en vindt dat er goed is samengewerkt om de container van het schip te krijgen. "Complimenten aan iedereen die heeft meegewerkt, ook de rederij."

'Door laten varen'

Volgens de krant werd de operatie van de Rotterdamse douane bemoeilijkt door de vliegtuigromp die op de container met drank lag. Om die te verplaatsen zou apparatuur nodig zijn geweest die in Rotterdam niet voorhanden is.

De douane zou nog hebben overwogen het schip door te laten varen naar China om het na lossing van de romp te laten terugkeren. Dat bleek niet nodig. Vrijdag hadden specialisten van de rederij een manier ontdekt om de container op de kade te krijgen zonder de romp van het vliegtuig te beschadigen.

Het AD schrijft dat nog wordt onderzocht of de wodka inderdaad voor Kim Jong-un en de legerleiding is bedoeld, maar dat dat wel het sterke vermoeden is.