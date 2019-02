Beurswaakhond: Elon Musk schendt schikking met tweet over Tesla

De Amerikaanse beurswaakhond SEC heeft een rechter in New York erop gewezen dat Tesla-baas Elon Musk zich niet houdt aan de schikking die hij vorig jaar trof met de toezichthouder. De SEC wil dat Musk daarom door de rechtbank in gebreke wordt gesteld.

Aanleiding is een tweet die Musk vorige week, tegen de afspraken van de schikking in, plaatste. In het Twitter-bericht scheef Musk: "Tesla heeft in 2011 0 auto's gemaakt, maar zal er in 2019 rond de 500.000 maken."

Dat deed hij zonder toestemming of medeweten van de SEC, zo laat de toezichthouder weten. De aandelen van Tesla daalden met 5 procent na de verklaring van de waakhond.

Aanklacht

Eind september klaagde de beurswaakhond de Tesla-topman aan vanwege een Twitter-bericht waarin hij aankondigde zijn bedrijf van de beurs te halen. Volgens de SEC was de tweet "onjuist en misleidend".

In die bewuste tweet schreef Musk begin augustus dat hij 420 dollar per aandeel wilde betalen en dat de financiering al rond was. Later trok Musk de plannen weer in.

Onderdeel van de schikking zijn het terugtreden van Musk als voorzitter van de raad van bestuur van het bedrijf en de betaling van in totaal 40 miljoen dollar. In november werd Musk, die wel aanblijft als ceo, opgevolgd door Robyn Denholm.

Geen commentaar

Tesla heeft nog niet gereageerd op de verklaring van de SEC.