Kim Jong-un arriveert in Vietnam, verruilt trein voor limo

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is in Vietnam aangekomen voor zijn tweedaagse top met de Amerikaanse president Trump. Op het station in Dong Dang, op de grens met China, werd de trein met Kim opgewacht door militairen, bloemen en een rode loper. Vanuit Dong Dang gaat de Noord-Koreaanse leider per limousine verder naar Hanoi.

Bij het station stonden naast Vietnamese militairen en Noord-Koreaanse beveiligers ook geïnteresseerden met Noord-Koreaanse vlaggen te wachten op de groen-gele gepantserde trein van Kim Jong-un. Na aankomst op het station werd Kim, gekleed in zijn bekende zwarte Mao-pak, naar buiten begeleid. Vanuit zijn limousine, omringd door zijn bodyguards, zwaaide hij kort naar de aanwezigen.