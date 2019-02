Je spijkerbroek, je espresso en ja, zelfs een cavia kun je leasen

Zijn espresso kost 35 cent per kopje, inclusief bonen. Het luxe apparaat houdt het aantal bakjes vanzelf bij. De minimumprijs per maand is 35 euro. "Ik heb het uitgerekend en het zou twee of drie jaar duren voordat ik beter had kunnen kopen", zegt Tijmen. "Maar nu wordt het apparaat ook kosteloos gerepareerd als het kapot is."

Goedkoop op korte termijn, duur op lange termijn

De berekening van De Vries geeft al aan wat de valkuil is bij huren in vergelijking met kopen. Op langere termijn kan het juist veel duurder zijn, waarschuwt de Consumentenbond. Het is daarom belangrijk om goed te letten op de voorwaarden als je besluit te leasen.

De vuistregel: hoe langer een contract duurt, hoe minder gunstig het is. Na een huurperiode van 10 jaar kun je in sommige gevallen al vijf keer de koopprijs hebben betaald.

Daar staat wel de belofte van gemak tegenover. Leaseconsumenten vinden het vooral fijn dat ze minder risico lopen op grote reparatiekosten, zegt ING-econoom Marieke Blom. "Want als eigenaar sta je vaak voor hoge kosten als je wasmachine of auto het begeeft. Met leasen weet je precies wat je iedere maand kunt verwachten."

