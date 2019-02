Meubels huren en leasen: groen en lekker makkelijk

Je kunt ze niet alleen zelf in elkaar zetten, je mag ze ook weer inleveren als je er klaar mee bent: Ikea werpt zich op het verhuren of leasen van meubels.

In Nederland loopt al sinds december een proef met de verhuur van meubelpakketten aan bewoners. In Zwitserland start binnenkort een proef met het verhuren van kantoormeubelen zoals bureau's en stoelen in de zakelijke markt, later kan dat ook uitgebreid worden naar meubels en keukens voor consumenten.

Op deze manier wil het Zweedse woonwarenhuis, het grootste ter wereld, het milieu sparen. Hergebruik en het niet zelf bezitten van spullen moeten belangrijker worden.

Ikea-topvrouw Malin Nordin kondigde in juli al aan dat het bedrijf in 2030 volledig circulair wil zijn in gebruik van hout, papier en plastic. Het huren en leasen van meubels draagt daar aan bij.

Proeftuin

De Nederlandse pilot gebeurt in samenwerking met woningbouwvereniging Stadgenoot in Amsterdam. In het woonproject Stek Oost in Amsterdam met 250 woonstudio's voor jongeren en studenten tussen de 18 en 27 jaar kunnen de bewoners een woonpakket van stoelen, tafel, kasten en een bed huren. Zo'n twintig mensen hebben dat gedaan, allemaal Amsterdamse jongeren.

"Het is een test met een compleet nieuw businessmodel, om te zien hoe groot het animo is en natuurlijk wat er allemaal bij komt kijken", aldus een woordvoerder van Ikea Nederland. "Het is vooralsnog een proeftuin. We gaan de komende tijd diverse productgroepen zoals boxsprings testen. We doen niet in een keer alles".

In de Nederlandse pilot zijn er vier basispakketten die klanten qua samenstelling ook nog wat kunnen aanpassen. Een meubelpakket kost 20 tot 30 euro per maand, voor een huurperiode van twee jaar, tussentijds opzeggen is niet mogelijk. Na die twee jaar zijn er drie mogelijkheden: het huurcontract verlengen, de meubels teruggegeven, of de meubels voor een klein bedrag overnemen.

Makkelijk en betaalbaar

De ingeleverde meubels geeft Ikea een tweede leven door ze op te knappen en te refurbishen, en ze vervolgens door te verkopen, of door de boel uit elkaar te halen voor hergebruik van grondstoffen. "Alles is beter dan ze bij het grof vuil aan de straat te zetten."

Goedkoper is leasen of huren niet. Een meubelpakket kost gemiddeld in twee jaar 600 euro aan huur, de meubels los gekocht ongeveer net zoveel, maar dan leveren ze bij verkoop nog iets op.

Los van duurzaamheid is het voor jongeren en studenten vooral makkelijk en betaalbaarder: een maandelijkse huur van 25 euro is beter te behappen dan in een keer honderden euro's neertellen. Het scheelt bovendien een hoop rompslomp bij verhuizen. En wie wil er niet na paar jaar wel weer iets anders of nieuws.