Huawei belooft miljoeneninvestering in Nederland

Het gesprek in Barcelona stond geheel in het teken van de rol die Huawei speelt bij de aanleg van 5G in Europa. "We weten dat dit is waar iedereen over praat", zei Pong. En providers wachten op dit moment zelfs met investeren in de nieuwe mobiele technologie, zei een analist afgelopen week tegen The New York Times. "Er is zoveel onzekerheid over wat ze kunnen doen met Huawei."

Vanaf dit jaar zal 5G naar verwachting beschikbaar komen in een aantal Europese landen. De opvolger van het huidige mobiele netwerk is naar verwachting veel sneller. Huawei wordt gezien als een belangrijke leverancier van netwerkapparatuur.

Tegelijkertijd hebben diverse EU-landen hun zorgen geuit. Het Verenigd Koninkrijk en Duitsland hebben wel gezegd dat ze het bedrijf niet willen uitsluiten, maar ze willen wel een manier vinden om om te gaan met de risico's.

Er gaan ook berichten rond dat de Europese Commissie overweegt om Huawei uit te sluiten. Maar snelle besluitvorming is niet te verwachten, klinkt het in Brussel: de EU-lidstaten zijn nogal verdeeld over wat er moet gebeuren.