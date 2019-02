Laatste brexit-waarschuwing van Europese leiders

De Europese leiders willen dat de Britse premier May alles op alles zet om een harde no-deal-brexit te voorkomen. "Ze lopen nu slaapwandelend richting de afgrond", zei premier Rutte op een bijeenkomst van de EU-leiders in Sharm-el-Sheikh.

In de Egyptische badplaats is de eerste top van de Europese Unie en de Arabische Liga, het samenwerkingsverband van Arabische landen. "Word wakker", zo sprak Rutte de Britten toe via een interviewer van de BBC. "Ik waarschuw als een vriend, maar doe iets."

Ook de Duitse bondskanselier Merkel zei zich grote zorgen te maken over de situatie. Als er voor 29 maart geen overeenstemming is tussen de EU en Groot-Brittanniƫ, dan verlaat het Verenigd Koninkrijk de EU zonder afspraken.

Merkel had vanochtend een speciale ontmoeting met May. Later sprak May ook nog apart met Rutte. En voordat ze later vandaag terugkeert naar Londen, heeft ze nog een onderhoud met de Ierse premier Varadkar en voorzitter Juncker van de Europese Commissie.

Uitstel

Ondertussen zijn steeds meer Europese leiders te porren voor uitstel, een optie die May volgens de krant The Telegraph overweegt. Een uitstel van twee maanden zou een van de opties zijn die op tafel liggen als het Britse parlement de huidige deal over de brexit wegstemt.

De Deense premier Rasmussen heeft al laten weten dat hij uitstel geen enkel bezwaar vindt. Maar volgens de premier van Malta, Joseph Muscat, kan bij een mogelijk uitstel niet over alles opnieuw worden onderhandeld. "Wat op tafel ligt is het uitgangspunt."