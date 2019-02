'May overweegt uitstel brexit met twee maanden, EU wil meer tijd'

De Britse premier May overweegt de brexit twee maanden uit te stellen. Volgens de krant The Telegraph is dat een van de opties die op tafel liggen als de huidige deal over de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie opnieuw wordt weggestemd door het Britse parlement. Die stemming is gisteren door May uitgesteld tot 12 maart, 17 dagen voor de oorspronkelijke brexitdatum.

Volgens The Guardian ziet de EU niets in een uitstel van twee maanden, omdat er in dat geval al snel nieuwe deadlinestress dreigt. Als er uitstel wordt aangevraagd door de Britten, zouden de EU-onderhandelaars veel liever de brexitdatum verschuiven naar 2021, melden bronnen aan de krant. Een diplomaat zegt dat onder anderen Martin Selmayr, de hoogste ambtenaar van de Europese Commissie, dat plan ziet zitten.

Meer tijd voor onderhandelingen

Met een uitstel van 21 maanden zou er beter nagedacht kunnen worden over de toekomstige relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Ook kan de omstreden backstop zo overbodig worden gemaakt. Dat is het onderdeel van het oorspronkelijke akkoord waarmee de grens tussen Ierland en Noord-Ierland na de brexit open wordt gehouden. Veel parlementsleden zijn tegen die tijdelijke oplossing.

Bronnen zeggen tegen The Guardian dat de EU steeds ongeduldiger wordt met de houding van de Britten en de aanpak van May. Ingewijden schatten de kans op een no-dealbrexit nu op meer dan 50 procent. Er zou vooral veel irritatie zijn over dat recente ontmoetingen tussen May en EU-functionarissen worden afgeschilderd als onderhandelingen, terwijl dat volgens bronnen van de krant niet het geval is. Diplomaten zeggen dat May nog steeds geen alternatief voor de backstop heeft geboden.