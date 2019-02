Eén groot nationaal postbedrijf: PostNL neemt Sandd over

PostNL neemt concurrent Sandd over. Daarmee komt nagenoeg de hele postmarkt in handen van één partij: PostNL heeft nu 70 procent in handen, Sandd bijna de hele rest. PostNL-bestuursvoorzitter Herna Verhagen gaat het gecombineerde bedrijf leiden.

PostNL betaalt 130 miljoen euro voor Sandd. Het postmonopolie moet nog wel de goedkeuring krijgen van mededingings- en consumentenautoriteit ACM. PostNL wijst erop dat als de autoriteit de overname tegenhoudt, staatssecretaris Keijzer alsnog groen licht kan geven. Dit zou dan gebeuren op basis van het publieke belang.

De twee concurrerende postbedrijven kijken al bijna een jaar naar elkaar. Sandd opperde open te staan voor een fusie, PostNL vond dat ook de beste oplossing voor de problemen op de postmarkt. Die leende zich niet goed voor concurrentie en ging eraan kapot, volgens PostNL. Beide postbedrijven worstelden allebei met grote druk op de geadresseerde postmarkt. Die krimpt elk jaar met 10 procent.

Goedkope zegels

De kosten van de postbezorging waren voor beide postbedrijven een probleem. Ze beconcurreerden elkaar met tarieven en vochten om contracten in de zakelijke postmarkt. Sandd kwam met een eigen goedkope postzegel, en PostNL zag zich elk jaar genoodzaakt de postzegelprijs te verhogen om de teruglopende omzet op te vangen.

PostNL was bovendien enige tijd gedwongen om de post van Sandd te sorteren tegen een laag kostendekkend tarief. De rechter haalde hier overigens onlangs een streep door, waardoor Sandd meer zou moeten betalen.

Kostenpost

Een samengaan gaat een hoop schelen in de kosten. PostNL heeft ondanks de krimpende postmarkt de wettelijke verplichting om vijf dagen per week post rond te brengen en brievenbussen te legen. Postbezorging werd daardoor steeds duurder. De pakkettenmarkt groeide daarentegen en zorgde voor de winst. Sandd werd gedwongen om postbezorgers een arbeidsovereenkomst te geven.

Sandd nam vorig jaar al Van Straaten Post over, zodat er feitelijk maar twee spelers overbleven. Bij Sandd werken nu 18.000 mensen, bij PostNL 44.000.