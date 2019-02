'Mensenhandel opgespoord via bankgegevens'

ABN Amro, de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben een nieuwe methode ontwikkeld om mensenhandel succesvol op te sporen, schrijft Trouw. Via financiƫle gegevens waar een bank over beschikt, als overboekingen, konden ze arbeidsuitbuiting herkennen.

"Tot voor kort waren we afhankelijk van fysieke meldingen of inspecties", zegt Steef de Vries van de Inspectie SZW tegen de krant. "Maar omdat het bij mensenhandel en uitbuiting om geld gaat, kun je misstanden ontdekken door goed naar transacties te kijken. Dit heeft een enorme potentie."

Het is normaal dat banken informatie afstaan als er onderzoek gedaan wordt naar mensenhandel. Wat dit onderzoek anders maakt is dat banken omgekeerd werken. Zonder directe aanwijzing zoekt de bank met een algoritme overboekingen in het computersysteem.

Alles pinnen

Verdachte patronen worden op deze manier achterhaald. Hierbij wordt bijvoorbeeld gezocht naar bankrekeningen waarop het gestorte salaris meteen volledig gepind wordt. Dit kan erop duiden dat de eigenaar van de rekening het geld af moet staan.

Mensenhandel is volgens schattingen na drugshandel de grootste criminele industrie. Slachtoffers zijn vaak afkomstig uit kwetsbare groepen.