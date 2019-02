Vakkenvuller of krantenbezorger: bijbanen in trek bij scholieren

Steeds meer scholieren hebben een bijbaan. Vorig jaar deden ruim 236.000 jongeren tussen de 15 en 20 jaar betaald werk, meldt het CBS. Dat is bijna de helft van alle scholieren. In 2013 was dat nog 42 procent.

Scholieren die op de havo zitten, hebben het vaakst een bijbaan. Zo'n 54 procent werkt na school in zijn vrije tijd. Daarna volgen de vwo'ers (49 procent) en de vmbo'ers (47 procent). Het CBS merkt daarbij op dat de gemiddelde vmbo-leerling wel jonger is dan scholieren op het havo of vwo.

Meisjes en jongens

Zowel jongens als meisjes werken het vaakst als vakkenvuller in de supermarkt. Bij meisjes is daarna kassamedewerker het populairst en bij jongens staat krantenbezorger op de tweede plaats.

De meeste scholieren werken minder dan 12 uur per week en verdienen gemiddeld 1600 euro per jaar. Jongens hebben wel een iets beter salaris dan meisjes. Hoe dat komt, is onduidelijk.