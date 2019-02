ADO-supporters wachten op Ajax-betoging Malieveld

Op het Malieveld in Den Haag staan tientallen supporters van voetbalclub ADO te wachten op een demonstratie van Ajaxfans. De Amsterdammers zijn het zat dat ze al twaalf jaar niet welkom zijn bij uitwedstrijden tussen Ajax en ADO Den Haag.

In 2006 nam toenmalig burgemeester Deetman van Den Haag dat besluit na een overval van Ajax-hooligans op het supportershonk van ADO. Acht mensen raakten toen gewond.

Op dit moment speelt ADO tegen Ajax in het Haagse Cars Jeans Stadion. Burgemeester Krikke heeft toestemming gegeven voor de aangekondigde demonstratie op het Malieveld.

Veel politie

De ADO-fans worden door de politie op afstand gehouden. Even braken er opstootjes uit en greep de ME in. Tegelijkertijd is op het Malieveld ook een demonstratie van gele hesjes.