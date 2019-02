Saudi-Arabië benoemt voor het eerst vrouw als ambassadeur

Saudi-Arabië heeft voor het eerst een vrouwelijke ambassadeur aangewezen. Prinses Reema bint Bandar Al Saud wordt de nieuwe ambassadeur van het land in de Verenigde Staten. Ze volgt daarmee een zoon van koning Salman op, die terugkeert naar Saudi-Arabië om onderminister van Defensie te worden.

Prinses Reema is de dochter van prins Bandar bin Sultan, die van 1983 tot 2005 werkte als Saudische ambassadeur in de VS en daarna directeur was bij de Saudische inlichtingendienst. In een reactie op Twitter schrijft ze dat ze "met de toestemming van God haar land, de leiders en alle kinderen" wil gaan dienen.

Vrouwenrechten

De prinses wordt gezien als een voorvechter van vrouwenrechten. Ze werkte onder meer bij een Saudische organisatie die sport onder vrouwen promoot en bracht borstkanker onder de aandacht.

Vrouwenrechten zijn in Saudi-Arabië vaak nog een taboe. Vrouwen mogen sinds vorig jaar zelfstandig autorijden of voetbalwedstrijden bezoeken, maar mannen hebben nog altijd voogdijschap over vrouwen. Een man moet bijvoorbeeld toestemming geven als een vrouw een paspoort wil aanvragen, het land wil verlaten of een bankrekening wil openen.

Khashoggi

De nieuwe ambassadeur treedt aan in een voor Saudi-Arabië lastige periode. Het land ligt vanuit de westerse wereld al maanden onder vuur vanwege de moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi, die onder meer schreef voor de Washington Post. In columns in die krant liet hij zich kritisch uit over de machtige Saudische kroonprins Mohammed bin Salman. Na een bezoek op 2 oktober aan het Saudische consulaat in Istanbul verdween Khashoggi spoorloos.

De Saudiërs gaven pas na lange tijd toe dat hij in dat consulaat om het leven werd gebracht. Onduidelijk is waar zijn lichaam is. Kenners van Saudi-Arabië achten het onwaarschijnlijk dat de kroonprins helemaal niets heeft geweten van de operatie in Istanbul.