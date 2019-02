Vrije Universiteit stopt met zieltogende bachelorstudie Nederlands

Meer talen weg

Hoogleraar Oudere Nederlandse letterkunde Koppenol begrijpt de economische motieven achter het besluit van zijn universiteit, maar noemt het verdwijnen buitengewoon spijtig. "We hebben het hier wel over onze moedertaal. Het is belangrijk dat we die blijven bestuderen met z'n allen, omdat de moedertaal ook het middel is om onze cultuur te leren begrijpen."

Koppenol zag op de VU de laatste jaren meer talen verdwijnen uit het onderwijsprogramma. "We hebben hier het Fries, Italiaans, Frans, Duits en de Semitische talen al verloren."

Hij wijst ook op de al jaren dalende aantallen studenten Nederlands aan de andere universiteiten en het grote tekort aan leraren Nederlands in het voortgezet onderwijs. Minister Van Engelshoven wil het vanaf het schooljaar 2020-2021 mogelijk maken dat leraren met een onderwijsbevoegdheid voor een bepaald vak met korting op de studiekosten een onderwijsbevoegdheid kunnen halen voor een ander vak, waarvoor te weinig beschikbare docenten zijn.

Andere aanpak

Hoogleraar Koppenol ziet de oplossing in een andere aanpak van het bij veel scholieren niet bepaald populaire vak Nederlands. "Je zal op de een of andere manier op middelbare scholen moeten laten zien dat het vak wél mooi is. Moet het eindexamen niet anders, is het vak spannend genoeg nu, of vooral een gereedschapskist voor andere vakken?"

Een van de zes tweedejaarsstudenten Nederlands aan de VU is Lucas Kloosterboer. Hij is verontwaardigd: "Een universiteit die zijn eigen taal en cultuur niet onderwijst heeft weinig zeggingskracht. Ik snap niet hoe je jezelf nog serieus kunt nemen als universiteit."