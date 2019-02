Wiebes onderzoekt gevolgen KNMI-meetfouten voor Groningers

Minister Wiebes wil precies weten wat de gevolgen zijn van fouten in KNMI-metingen van aardbevingen in Groningen. Het meteorologisch instituut heeft laten weten dat de fouten geen impact hebben, maar de minister vindt dat niet genoeg. "Het gaat hier om bevingen in het noorden van het land, daar zijn genoeg onzekerheden."

Wiebes zegt dat Groningers zo langzamerhand reden hebben om "niet alle vertrouwen te hebben in de overheid". Hij wijst erop dat ze eerst veel moeite moesten doen om erkenning te krijgen voor het feit dat er "wel degelijk stevige aardbevingsproblematiek" was en dat de versterkingsoperatie vervolgens "zeer, zeer traag" op gang kwam.

"Dus ik kan me voorstellen dat mensen nou niet meteen alle vertrouwen hebben in de overheden en bloemen naar Den Haag sturen", concludeert hij.

Versterken woningen

Hij wil helder hebben of de meetfouten consequenties hebben voor de Groningers. Of dit ertoe kan leiden dat mensen alsnog een claim kunnen indienen voor versterking van hun woning, kan hij nu nog niet zeggen. "Maar als dit betekent dat er ten onrechte rechten zijn onthouden aan mensen, dan moeten we dat rechtzetten."

Wiebes hoorde vorige week vrijdag "vlak voor middernacht" van de fout bij het afstellen van de meetapparatuur, die overigens al in augustus ontdekt was. Het KNMI heeft excuses aangeboden voor de late communicatie.