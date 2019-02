Gerrit Zalm commissaris bij geplaagde Danske Bank

Gerrit Zalm is voorgedragen als commissaris bij Danske Bank, de Deense bank die worstelt met de nasleep van een witwasaffaire. Aandeelhouders stemmen in maart over de benoeming.

De 66-jarige VVD'er was eerder de hoogste baas van ABN Amro en minister van Financiƫn. Ook werkte hij bij DSB en was hij informateur van het huidige kabinet.

Danske Bank is in opspraak geraakt. De bank bleek van 2007 tot 2014 miljarden euro's aan dubieuze geldstromen te hebben verwerkt. Het gaat vermoedelijk om 200 miljard euro dat via de bankkantoren in Estland is verwerkt, onder meer uit Rusland. Eerder stapte topman Thomas Borgen op vanwege die affaire.