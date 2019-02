ADO-fans bekladden gebouwen Amsterdam, ook Dokwerker besmeurd

In Amsterdam is het beeld van de Dokwerker met gele en groene verf beklad. Ook op andere plekken in de hoofdstad zijn deze verf en leuzen als "JHK" aangebracht. In kringen van voetbalsupporters betekent dat "Joden Hebben Kanker". Met "Joden" worden dan Ajax-supporters bedoeld.

De bekladdingen zijn vermoedelijk het werk van supporters van ADO Den Haag. Groen en geel zijn hun clubkleuren. Ajax speelt zondag uit in Den Haag.

Op een Instagram-account van ADO-supporters staan foto's van locaties in Amsterdam waar groen-gele verf op muren en etalages is aangebracht. Ook spuit iemand "FCDH070" op een muur.