Ajax-fans protesteren zondag in Den Haag tijdens ADO-Ajax

Burgemeester Krikke verleent haar medewerking aan de demonstratie. "Ajax-supporters hebben inderdaad een kennisgeving gedaan voor een demonstratie komende zondag. Deze demonstratie zal worden gefaciliteerd. Momenteel wordt door gemeente en politie zorgvuldig bekeken hoe dit veilig en verantwoord kan. Dit gebeurt altijd op basis van de meest actuele informatie", aldus Krikke.

"Ik ken de gevoeligheden rond deze wedstrijd, waarbij geen Ajax-supporters welkom zijn. En ik snap dat deze demonstratie gevoelig ligt bij sommige mensen in Den Haag. Maar uiteindelijk geldt in dit land het grondrecht dat iedereen mag demonstreren voor haar of zijn zaak, waarbij wij goed kijken naar de veiligheid en de openbare orde."