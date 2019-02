Zes keer levenslang voor Australiër die zes mensen op straat doodreed

In een brief aan de rechtbank schreef Gargasoulas dat hij geen slecht mens is. Ook schreef hij dat hij de Messias is en in opdracht van God handelde.

De man is een psychiatrisch patiënt, maar dat stond de veroordeling niet in de weg. "Jouw daad was zowel gevoelloos als laf", zei de rechter. En: "Je hebt geen oprecht berouw getoond."

Over 46 jaar mogelijk vrij

Gargasoulas was in november al schuldig bevonden aan zesvoudige moord. Alleen de straf moest nog worden vastgesteld.

Levenslang betekent overigens niet dat hij de rest van zijn leven in de cel blijft zitten. Over 46 jaar komt hij in aanmerking voor voorwaardelijke vrijlating.