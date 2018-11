Man die in 2017 inreed op voetgangers in Melbourne veroordeeld voor moord

De 28-jarige man die in januari 2017 inreed op voetgangers in Melbourne is veroordeeld voor zesvoudige moord. De jury had minder dan een uur overleg nodig om hem schuldig te verklaren.

De man reed moedwillig met een gestolen auto in op mensen in het centrum van de Australische stad. Onder de zes dodelijke slachtoffers waren een baby van 3 maanden en een kind van 10 jaar oud. 27 mensen raakten gewond.

Opdracht van God

In de rechtszaal toonde de aanslagpleger berouw. Hij zei dat hij "van God de opdracht had gekregen dit te doen". Omdat hij naar eigen zeggen in een drugspsychose verkeerde tijdens zijn daad acht hij zichzelf niet toerekeningsvatbaar. De man had crystal meth gebruikt. Op de vraag of hij zich realiseerde dat hij mensen zou gaan doden antwoordde hij: "In zekere zin wist ik dat ja".

Volgens de rechter heeft de dader duidelijk psychische problemen maar kan hij dat niet gebruiken als verdediging. De man hoort in een andere zitting welke straf hij krijgt voor de zesvoudige moord.

De aanslag met de auto was in Bourke Street, dezelfde straat in Melbourne waar afgelopen vrijdag een geradicaliseerde man een restauranthouder doodstak.