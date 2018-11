Aanslagpleger Melbourne geïnspireerd door IS

De geradicaliseerde man die gisteren een aanslag in Melbourne pleegde was geïnspireerd door IS. Directe banden met de terreurorganisatie had de man van Somalische afkomst niet, zegt de Australische politie.

De man stak een restauranthouder dood. Ook wilde hij gasflessen laten ontploffen, maar dat mislukte. De identiteit van de dader is inmiddels bekend. Het gaat om de 30-jarige Hasan Khalif Shire Ali. Hij werd door de politie neergeschoten en overleed in het ziekenhuis.

Het paspoort van Shire Ali was in 2015 ongeldig verklaard. Dat gebeurde toen omdat uit onderzoek bleek dat hij op het punt stond om naar Syrië af te reizen. De veiligheidsdiensten oordeelden toen dat de man geen bedreiging vormde voor de nationale veiligheid.

IS heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. De aanval van Shire Ali duurde slechts enkele minuten.