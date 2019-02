Schandaal leidt (toch) tot nieuwe verkiezingen in North Carolina

Vanwege fraude met stembiljetten door een campagnemedewerker komen er nieuwe verkiezingen in de Amerikaanse staat North Carolina. Het gaat om een zetel in het Huis van Afgevaardigden, die Republikein Mark Harris met 905 stemmen verschil had gewonnen.

Ondanks hardnekkige beschuldigingen aan het adres van zijn medewerker, wilde Harris maandenlang niets weten van nieuwe verkiezingen. Maar na een speciale hoorzitting van een aantal dagen ging hij plots overstag. Volgens hem zijn de verkiezingen "zo ondermijnd" dat er nieuwe moeten worden gehouden.

De betreffende medewerker was op de verkiezingsdag met een team langs de deuren gegaan. Ze hadden stembiljetten verzameld van mensen die (nog) niet naar het stembureau waren gegaan. De groep stelde voor deze papieren voor hen naar de stembus te brengen. Daarbij is er gefraudeerd, zo getuigde een aantal bewoners in detail tijdens de zitting.

'Geheugenverlies'

Harris' zoon getuigde ook en zei dat hij zijn vader nog had gewaarschuwd dat de campagnemedewerker mogelijk illegaal te werk zou gaan. Harris zelf blijft volhouden dat hij niets afwist van de schimmige praktijken van zijn medewerker. Vanwege een infectie leed hij naar eigen zeggen aan geheugenverlies tijdens de hoorzittingen.

Als de Democraten de zetel in North Carolina winnen, dan vergroten ze hun meerderheid in het Huis van Afgevaardigden tot 235 zetels tegenover 197 van de Republikeinen.