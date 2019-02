'Geen twijfel, ook Picnic moet volgens de cao betalen'

Ook een online verkoper van melk, vlees en andere voedingsmiddelen moet zijn personeel betalen volgens de supermarkt-cao. Dat zegt het Vakcentrum, een organisatie die namens werkgevers de cao-onderhandelingen voert.

De online supermarkt Picnic weigert zijn personeel volgens die supermarkt-cao te betalen en daar is vakbond FNV het niet mee eens. Zo krijgen medewerkers op zondag niet dubbel uitbetaald. Volgens het bedrijf zijn de afspraken in de supermarkt-cao niet van toepassing, omdat Picnic geen fysieke winkels heeft.

Virtuele winkel

De cao voor supermarkten is door het ministerie van Sociale Zaken algemeen bindend verklaard voor bedrijven in die sector. In de tekst staat dat de afspraken gelden voor "iedere fysieke en virtuele inrichting waar overwegend een verscheidenheid aan verbruiksartikelen zoals eieren, groente, fruit etc." wordt verkocht.

"Het maakt dus niet uit of het een virtuele of een stenen winkel is, de cao is van toepassing", zegt Patricia Hoogstraaten, directeur van het Vakcentrum. "Ik twijfel er niet aan dat deze afspraken ook voor Picnic gelden."

Picnic zegt dat de distributiecentra van het bedrijf "niet onder de werkingssfeer van de supermarkt-cao vallen". Waarom er een uitzonderingspositie zou gelden, wil het bedrijf niet toelichten.

Oorlog

Evert Verhulp, hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam, denkt ook dat Picnic de supermarkt-cao moet gaan toepassen. "Picnic heeft hier geen sterk argument. Die discussie gaan ze niet zomaar winnen."

Volgens hem is er een "oorlog" aan de gang over de arbeidsrechten in Nederland. Zo werkt Deliveroo met bezorgers die ingeschreven zijn als zzp'er en PostNL zet pakketbezorgers in die worden ingehuurd door onderaannemers. Zo hoeft niet volgens de cao te worden betaald.

In het museum

Picnic-oprichter Michiel Muller zei vanmorgen in het NOS Radio 1 Journaal dat hij de supermarkt-cao achterhaald vindt. Hij wijst erop dat die tientallen jaren oud is. "Wij zijn niet tegen een cao, maar we willen er een waarvan onze medewerkers blij worden. Dat moet een moderne cao worden, deze cao hoort eerder in het museum thuis."

Patricia Hoogstraaten van het Vakcentrum snapt die opmerking niet. "We zitten om de een, twee jaar aan tafel om nieuwe zaken af te spreken. We hebben nu persoonlijke opleidingsbudgetten, experimenteren met zelf inroosteren. De cao lijkt helemaal niet meer op die van tien jaar geleden."

"Volkswagen bestaat ook al tientallen jaren, maar de auto's van nu zien er heel anders uit dan vroeger." Vakbond FNV is bezig de rechtszaak voor te bereiden, maar het is nog onduidelijk wanneer die gaat dienen.