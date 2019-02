Zelfrijdende busjes uit mislukte proef Wageningen gaan de grens over

Reizigers kunnen vanaf vandaag op het Duitse vliegveld Weeze instappen in een Gelderse WEpod. De zelfrijdende busjes zijn gebruikt in een mislukt project in Wageningen.

WEpods zijn busjes zonder stuur of chauffeur, die op de openbare weg mogen rijden. De route is geprogrammeerd en camera's, laser, radar en gps lezen de omgeving uit.

Het is de eerste keer dat in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen zelfrijdend openbaar vervoer wordt gebruikt. "Wij willen ons ontwikkelen tot de voorbeeldregio voor mobiliteit", zegt minister van Verkeer Hendrik Wüst. De WEpods waren in 2016 de eerste zelfrijdende voertuigen op de openbare weg ter wereld.

Tweede kans

Drie jaar geleden werden twee WEpods nog feestelijk gepresenteerd in Wageningen. Het plan was dat ze blijvend zouden gaan rijden tussen station Ede-Wageningen en de campus van Wageningen UR. Maar uiteindelijk hebben ze alleen passagiers vervoerd over de campus van de universiteit.

In 2017 draaide de provincie de geldkraan dicht, want rijden zonder chauffeur op de openbare weg bleek lastiger dan gedacht. Zo waren er bijvoorbeeld technische problemen en bleek de route te lang te zijn.

De Europese Unie investeert miljoenen euro's in het verder ontwikkelen van het geautomatiseerde voertuig. Gedeputeerde Conny Bieze van Flevoland zegt dat "Duitse en Nederlandse bedrijven en organisaties hier samenwerken aan de mobiliteit van de toekomst".

Grensoverschrijdend

Op het uitgestrekte luchthaventerrein zullen de WEpods het komende half jaar worden getest.

Daarna zullen de pendelbusjes tijdelijk terugkomen naar Wageningen en rijden tussen station Ede-Wageningen en het ROC in Ede, een kortere route.

Een derde WEpod is in de maak. De bedoeling is dat die grensoverschrijdend gaat rijden, bijvoorbeeld tussen Aken en Venlo.