'Gezochte Talibanleider verborg zich jarenlang vlak bij Amerikanen'

Hoe kon Mullah Omar zich zo lang verborgen houden? Een reden was dat hij vrijwel niet buiten kwam, vertelde de bodyguard. Een tweede was dat hij maar contact had met drie mensen. Er waren wel huiszoekingen, maar hij werd niet ontdekt. Een keer verborg hij zich onder een bos takken, een tweede keer werd de deur van de kamer niet gevonden en in de laatste schuilplaats kon hij zich verbergen in buizen onder de grond.

Die laatste locatie was op maar een uur lopen van een Amerikaanse basis. "Als je praat met de Amerikanen op die basis, dan zeggen ze: we hebben ook niet gezocht, we dachten gewoon dat hij in Pakistan zat. We hebben ons vooral beziggehouden met het openhouden van de grote weg. Dat was al moeilijk genoeg."

De huiszoekingen waarbij hij toch bijna was ontdekt, waren toevalstreffers. "Er werd niet specifiek naar hem gezocht. Er waren allerlei zoekacties naar de Taliban. In bijna elk huis is weleens een nachtelijke inval geweest."

Toen Omar in 2013 aan de gevolgen van tbc overleed, werd hij in het dorp waar hij zat ondergedoken begraven. Omari wilde niet precies zeggen waar, omdat hij wil voorkomen dat het graf wordt geopend.

Het onderduikverhaal is gebaseerd op één bron, maar Dam gaat ervan uit dat Omari's lezing klopt. "Ik heb met meerdere mensen gesproken die hem kennen, en zij denken ook dat hij de waarheid vertelt."