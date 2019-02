'Minder kans op ontlopen tbs door nieuwe aanpak'

De rechter kan de tbs-maatregel inzetten voor mensen die een zwaar misdrijf pleegden maar gedeeltelijk of geheel ontoerekeningsvatbaar zijn. Doordat de dader een persoonlijkheidsstoornis of een psychiatrische aandoening heeft, bestaat het gevaar dat hij of zij opnieuw in de fout gaat. Dat moet door tbs worden voorkomen.