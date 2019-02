Tweede Kamer wil mini-enquête over financiering moskeeën

Nieuw onderzoeksmiddel

De parlementaire ondervraging is een vrij nieuw onderzoeksmiddel van de Tweede Kamer, waar tot nu toe nog maar één keer gebruik van is gemaakt: in 2017 werden zo'n dertig mensen gehoord over de Panama Papers. De snelle onderzoeksmethode, ook wel flits- of mini-enquête genoemd, houdt het midden tussen een hoorzitting en een tijdrovende parlementaire enquête. Getuigen zijn verplicht om op te komen dagen en worden onder ede gehoord. Maar in tegenstelling tot een parlementaire enquête, die jaren kan duren, gaat er bij de parlementaire ondervraging geen uitgebreid literatuuronderzoek aan vooraf.