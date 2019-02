Rapport: meer aandacht voor vliegen over conflictgebieden sinds MH17

De OVV plaatst ook kanttekeningen. Zo gaan vliegtuigmaatschappijen anders om met het beoordelen van de risico's. Daardoor kan het besluit om bijvoorbeeld hoger te vliegen of om een bepaald gebied over te slaan, nog verschillen per maatschappij. Ook zegt de raad dat maatschappijen onvoldoende verantwoording afleggen over de gekozen vliegroutes.

Verder is het luchtruimbeheer van landen in oorlog nauwelijks verbeterd, zeggen de onderzoekers.

De Onderzoeksraad Voor Veiligheid deed in 2015 uitgebreid onderzoek naar de ramp met vlucht MH17, waarbij 298 mensen omkwamen. De belangrijkste conclusie was dat het toestel boven Oost-Oekraïne met een Buk-raket was neergehaald. Later bleek dat separatisten erachter zaten, die gebruikmaakten van een raket van de 53ste brigade van het Russische leger. Het kabinet stelde daarop Rusland aansprakelijk.