Jussie Smollett officieel verdacht van in scène zetten mishandeling

De Amerikaanse acteur Jussie Smollett wordt officieel verdacht van het indienen van een valse verklaring. De Empire-acteur deed eind januari een melding van mishandeling door twee mannen die racistische en homofobe opmerkingen maakten. Ook zou hij een chemische stof over zich heen hebben gekregen.

Afgelopen weekend kwam al naar buiten dat de politie in Chicago vermoedde dat de acteur twee mannen had betaald om hem aan te vallen. Nu wordt hij dus officieel verdacht voor het in scene zetten van die aanval.

Smollett ontkent

De 36-jarige zwarte acteur, die openlijk homoseksueel is, kreeg eerst veel steun voor zijn verhaal, toch werd zijn verklaring al vrij snel in twijfel getrokken. Smollett heeft vanaf het begin via zijn advocaten stellig ontkend dat hij zelf achter de aanval zit.

Vorige week vrijdag werden twee Nigeriaanse broers vrijgelaten, die eerder hoofdverdachten waren in het onderzoek. De politie zei dat de broers tijdens hun verhoor bewijs hadden overhandigd waardoor het onderzoek een nieuwe kant op ging. Ze zijn niet langer verdacht.