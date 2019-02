Anti-brexitgroep confronteert May met enorme 'tweet' in Brussel

Een enorme digitale advertentie hing vandaag in het centrum van Brussel te wachten op de Britse premier May. "Ik geloof dat het duidelijk in ons nationaal belang is om lid te blijven van de EU", is de tekst in de tweet die wordt toegeschreven aan May.

De premier, die op bezoek is in Brussel voor brexit-onderhandelingen, is daarmee het nieuwste slachtoffer van een anti-brexit-actiegroep. Led By Donkeys wil Britse politici confronteren met dingen die ze gezegd hebben over brexit en naar eigen zeggen aantonen hoe hypocriet hun leiders zijn geweest.

May deed de bewuste uitspraak op 25 april 2016, twee maanden voor het brexit-referendum. Niet in een tweet, maar in een toespraak in Londen. May was toen nog minister van Binnenlandse Zaken en remainer; een voorstander van het EU-lidmaatschap van Groot-Brittanniƫ.

Johnson en Farage

Al ruim een maand hangen de actievoerders metershoge billboards op in het Verenigd Koninkrijk. "Als brexit een ramp wordt, dan verhuis ik naar het buitenland", wordt toegeschreven aan oerbrexiteer Nigel Farage. Op een andere poster staat: "Brexit betekent brexit, en we gaan er een titanic succes van maken", zou oud-minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson hebben gezegd.

Op Twitter heeft de groep een compilatie van alle billboards gemaakt. Inclusief de geluidsfragmenten waarin te horen zou zijn dat de politici hun gevoelige uitspraken hebben gedaan: