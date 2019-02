Politie in Marokko grijpt hard in bij demonstratie van leraren

Bij een demonstratie in de Marokkaanse hoofdstad Rabat zijn mensen gewond geraakt toen de politie ingreep met wapenstokken en waterkanonnen. Dat gebeurde toen de demonstranten naar het koninklijk paleis liepen, waarmee ze zouden zijn afgeweken van de route.

Aan het protest deden enkele duizenden mensen mee. Aanvankelijk verliep de demonstratie rustig. Het protest bij het parlement was georganiseerd door een aantal vakbonden. Ze vroegen vooral aandacht voor de slechte positie van tijdelijke leerkrachten in Marokko, maar demonstreerden ook omdat er na protesten in 2011 en 2012 niet genoeg verbeterd zou zijn.

Slechte betaling

De leraren en andere ambtenaren liepen vervolgens door het centrum van de hoofdstad met spandoeken waarop leuzen stonden als "Geen contracten voor bepaalde tijd in het onderwijs" en "Geen ontmanteling van de openbare school".

Docenten met een tijdelijk contract verdienen zo'n 400 euro per maand en dat is volgens hen niet genoeg om een ziektekostenverzekering van te kunnen betalen en een pensioen op te bouwen.

20 februari

Voor de mars hadden de leraren speciaal deze dag gekozen. "Het is de dag van de herdenking van de beweging van 20 februari, die symbool staat voor de strijd om de waardigheid", vertelde een van de deelnemende docenten.

Op 20 februari 2011 demonstreerden in Marokko duizenden mensen voor meer rechten en vrijheden, voor inperking van de koninklijke machtspositie en tegen de corruptie. In de maanden daarna was er in Marokko sprake van een breed volksverzet in de geest van de Arabische Lente.

Anti-koningshuis

In de protestmars van vandaag liepen ook mensen mee van Al-Adl Wa Al Ihssane, een streng-conservatieve beweging die tegen het koningshuis is en een democratie nastreeft op basis van de islam. Dat zou een reden kunnen zijn dat de politie hard heeft ingegrepen toen de protestmars, tegen de afspraken in, koers zette richting het paleis.